Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles a bordo de un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, luego de que un incidente en la cabina obligara a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y activara una alerta de seguridad en Israel.

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La aeronave, identificada como el vuelo FZ1073, se dirigía al aeropuerto Ben Gurion cuando registró un brusco descenso de altitud y emitió señales de emergencia que inicialmente despertaron sospechas de un posible secuestro. Ante la situación, las autoridades israelíes desplegaron aviones de combate y convocaron reuniones de emergencia para monitorear el episodio.

Según las primeras informaciones difundidas por medios internacionales y fuentes de seguridad, el incidente se habría originado por una violenta pelea entre los pilotos dentro de la cabina. Algunas versiones incluso sostienen que uno de ellos habría atacado al otro con un arma blanca e intentado tomar el control de la aeronave, aunque esos detalles todavía forman parte de la investigación y no fueron confirmados oficialmente por la compañía aérea.

El avión logró aterrizar de manera segura en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Flydubai confirmó que todos los pasajeros se encontraban a salvo y señaló que trabaja junto a las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

Testimonios de pasajeros indicaron que se escucharon gritos provenientes de la parte delantera de la aeronave y que el avión realizó maniobras bruscas antes del aterrizaje. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes alrededor del avión mientras se desarrollaban las primeras tareas de investigación.

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Si bien las autoridades israelíes descartaron por el momento la hipótesis de un secuestro, la gravedad del episodio llevó a abrir una investigación para determinar exactamente qué ocurrió en la cabina y si existió alguna intención deliberada de poner en riesgo el vuelo.

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