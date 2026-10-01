El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina durante noviembre y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. La llegada del funcionario estadounidense se dará en el marco de una gira impulsada por Washington.

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Desde el Gobierno argentino señalaron que la visita fue solicitada por el Gobierno estadounidense y que, en principio, Vance permanecería entre dos y tres días en el país. Sin embargo, todavía no se confirmó públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que desarrollará durante su estadía.

El encuentro con Milei en la sede del Ejecutivo es, hasta el momento, la única actividad oficialmente confirmada. La agenda definitiva dependerá también del recorrido que termine de definir la Casa Blanca.



La visita de Vance se producirá en un contexto de profundización de los vínculos entre la Argentina y Estados Unidos. Durante los últimos meses, ambos gobiernos mantuvieron conversaciones en distintas áreas, entre ellas comercio, finanzas, energía, infraestructura, seguridad y tecnología.

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