El Gobierno de España sufrió este viernes una nueva derrota parlamentaria tras el rechazó del Congreso a los dos decretos impulsados para enfrentar la crisis de vivienda y alquileres que atraviesa el país. El primer decreto fue rechazado por 178 votos contra 172, en una votación que puso de manifiesto las dificultades del Ejecutivo de Pedro Sánchez para reunir una mayoría parlamentaria estable.

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La caída de las iniciativas se produjo en medio de una creciente movilización social por el acceso a la vivienda. Durante la jornada, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones del Parlamento español y reclamaron medidas para proteger a los inquilinos.



Uno de los decretos contemplaba una ampliación de la protección frente a los desalojos hasta 2030, además de la posibilidad de extender automáticamente por dos años determinados contratos de alquiler vigentes. La iniciativa también establecía restricciones para que determinados fondos de inversión inmobiliaria adquirieran viviendas hasta 2028.



El segundo decreto, impulsado por Sumar (socio minoritario del Gobierno de coalición junto al PSOE), planteaba una renovación indefinida de los contratos de alquiler. En caso de que el propietario rechazara esa renovación sin una causa justificada, debía compensar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades.



Para aprobar las medidas, el Gobierno necesitaba el respaldo de varios grupos que en 2023 facilitaron la investidura de Sánchez. Sin embargo, la relación parlamentaria con algunos de esos partidos se deterioró y el Ejecutivo no logró reunir los votos necesarios.



Antes de la votación, Sánchez había defendido públicamente las medidas y rechazado la posibilidad de retirar los decretos. El presidente español sostuvo que las iniciativas tenían como objetivo frenar la especulación, facilitar el acceso a la vivienda y promover alquileres más accesibles.



Tras la derrota parlamentaria, el escenario político quedó atravesado por la posibilidad de que Sánchez decida adelantar las elecciones generales.

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Por el momento, la atención está puesta en los próximos movimientos de Sánchez y en la relación con sus aliados parlamentarios, mientras la crisis de vivienda continúa ocupando un lugar central en la agenda política y social de España.

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