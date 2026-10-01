Tras la repercusión a nivel mundial que generó el ataque durante el vuelo 1073 de FlyDubai que se dirigía desde Dubái a Tel Aviv, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió al tema y sugirió que el atacante podría tener vinculo con Irán.

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Las declaraciones del mandatario ocurrieron frente a la prensa en las afueras de la Casa Blanca. Al ser consultado por un periodista si el piloto tenía vínculos con Irán, Trump respondió: “Estamos trabajando en ello. Diría que, por lo que he oído, la respuesta es sí”.

A su vez, otro le preguntó si el piloto fue infiltrado por la por la Guardia Revolucionaria iraní o radicalizado de alguna otra manera, y a lo que Trump respondió: “Podría haber sido, sí”.

Es de señalar que no está claro si el mandatario estadounidense recibió información por parte de la inteligencia o ha sido informado sobre la investigación en curso del incidente de Flydubai.

Aunque dio a entender ayer que se basa en gran parte en la información que había recibido por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no estaba seguro de si era precisa.

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Por su parte, Netanyahu sostuvo a Fox News que el presunto atacante en el incidente de Flydubai está siendo interrogado y que se determinó que “fue sometido a adoctrinamiento islamista radical”.

También señaló que es demasiado pronto para para determinar si el copiloto, quien es el presunto atacante, tiene algún vínculo con Irán o con alguien más.

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