Brasil se prepara para votar este domingo en unas elecciones que definirán al próximo presidente del país, además de renovar 27 gobernadores, dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados. Cerca de 158 millones de ciudadanos están convocados a las urnas.

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La campaña termina sin el último cara a cara televisivo entre los dos principales protagonistas de la elección. El debate previsto por TV Globo fue cancelado horas antes de su emisión después de que Lula y Flávio Bolsonaro confirmaran que no asistirían.



Lula había anunciado previamente que no participaría del encuentro. El presidente justificó su decisión cuestionando el formato de los debates.



Flávio Bolsonaro también desistió de participar. Su decisión se produjo después de una resolución de la jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) Estela Aranha, que impidió que Globo mostrara un atril vacío para representar la ausencia de Lula y que los demás candidatos formularan preguntas dirigidas al presidente ausente.

A esto se sumó otra decisión judicial que ordenó incluir en el debate al candidato Renan Santos, del partido Misión. La sucesión de resoluciones terminó modificando las condiciones originales del encuentro y llevó a la emisora a cancelar la transmisión.



Los candidatos afrontan las últimas horas antes de la primera vuelta. La ausencia del debate entre Lula y Flávio Bolsonaro dejó sin el esperado enfrentamiento final a los dos protagonistas principales de la elección y trasladó buena parte de la disputa a las redes sociales y a los últimos mensajes de campaña. En caso de que ninguno de los candidatos alcance los requisitos establecidos para imponerse en esta instancia, el proceso electoral continuará con una segunda vuelta.



Mientras tanto, Lula busca renovar su mandato y Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo al Palacio del Planalto. El domingo, las urnas comenzarán a definir el rumbo político de Brasil para los próximos años.

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