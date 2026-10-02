Francia atraviesa una creciente ola de protestas estudiantiles que se extendió por distintas ciudades del país y que en las últimas horas alcanzó un nivel de tensión que obligó al Gobierno a activar un gabinete de crisis.

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Según informó el Ministerio del Interior francés, 1.949 personas fueron detenidas durante los incidentes registrados en torno a las movilizaciones. Además, 1.027 establecimientos educativos resultaron afectados y hubo bloqueos en 222 centros.

Los reclamos comenzaron por cuestiones vinculadas con el sistema educativo, principalmente por la falta de docentes y el estado de los edificios escolares. Sin embargo, con el correr de los días las manifestaciones se intensificaron y en distintos puntos se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, quema de contenedores y daños materiales.

En Nantes, incluso, se registró un incendio en uno de los liceos afectados por las protestas.

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El Gobierno habló de “violencia urbana”

Desde el Ministerio del Interior francés señalaron que una parte de las movilizaciones dejó de estar vinculada exclusivamente con los reclamos estudiantiles y pasó a presentar, según las autoridades, características propias de una situación de “violencia urbana”.

Los incidentes se registraron en ciudades como Lyon, Lille y Nantes, además de localidades ubicadas en las inmediaciones de París.

Cientos de escuelas cerrarán

El conflicto también impactará directamente sobre las clases. Las autoridades anunciaron que alrededor de 400 establecimientos educativos permanecerán cerrados de manera preventiva, mientras que en algunos lugares se recurrirá a la educación a distancia.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó a un gabinete de crisis y pidió a sus ministros que permanezcan disponibles para responder a la situación en las distintas regiones.

La coincidencia con la visita de Milei

La escalada de las protestas coincidió con la presencia de Javier Milei en Francia, donde el presidente argentino participó de actividades vinculadas con la Argentina Week y mantuvo un encuentro con Emmanuel Macron.

La coincidencia temporal generó repercusión internacional, aunque las movilizaciones habían comenzado antes de la llegada del mandatario argentino y están vinculadas principalmente con reclamos relacionados con la educación francesa.

Mientras el Gobierno intenta recuperar la normalidad en las escuelas, los estudiantes mantienen sus demandas por mejores condiciones edilicias y mayor cantidad de docentes.