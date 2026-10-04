Las entradas para la edición 2027 de Glastonbury se agotaron este domingo en apenas 42 minutos. Miles de fanáticos ingresaron desde las 9:00 (hora del Reino Unido) a la plataforma oficial de venta para intentar asegurar su lugar en Worthy Farm, Somerset, donde el evento se celebrará del 23 al 27 de junio tras cumplir con su tradicional año sabático en 2026.

Ads

Pese a que la organización fijó un precio récord de £408 por entrada, un incremento de £29,50 respecto a la edición de 2025, el interés del público superó ampliamente la oferta.

Puede interesarte

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la producción del festival agradeció el masivo apoyo, lamentó que muchos quedaran fuera de la fila virtual y confirmó que en la primavera de 2027 se realizará una reventa oficial con los boletos devueltos o no cancelados en su totalidad.

El agotamiento total de las entradas generales se suma al de los paquetes con transporte en micro, que el jueves pasado se vendieron por completo en menos de media hora. Aunque todavía no se anunció a ningún artista para el cartel principal, la organizadora Emily Eavis anticipó semanas atrás que la grilla avanza con paso firme y se perfila de manera prometedora.

Fuente: BBC

Ads

Ads