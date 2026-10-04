El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en San Pablo y dejó un mensaje a los brasileños en el marco de unas elecciones presidenciales que lo enfrentan al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

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“Hoy decidimos pensando en nuestros hijos”, afirmó Lula después de emitir su voto. El mandatario sostuvo además que los ciudadanos deberán elegir entre “fortalecer el régimen democrático y la barbarie” y entre “el positivismo y el negacionismo”.

Lula, de 80 años, busca un nuevo mandato al frente del país y enfrenta una elección marcada por la polarización. Del otro lado, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, representa a la derecha brasileña y también votó durante la mañana en Río de Janeiro.

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Tras votar, Bolsonaro aseguró: “Quiero ganar para garantizarles la libertad”. También sostuvo que Brasil “necesita un cambio” y llamó a expresar un “voto de protesta contra la era de atraso” que, según afirmó, atraviesa el país.

Los centros de votación abrieron a las 8 y hay 158.745.463 ciudadanos habilitados para elegir al próximo presidente, además de gobernadores, senadores y diputados. Desde temprano se registraron filas en distintos puntos del país.

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Los sondeos anticipan un posible balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque el resultado de la primera vuelta será determinante para conocer el escenario de la segunda etapa electoral. La disputa también es seguida con atención en la Argentina por su impacto potencial sobre el comercio, el mercado y la relación bilateral.

Fuente: TN

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