Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y aseguró que quiere “garantizar la libertad”
El candidato del Partido Liberal emitió su voto en Río de Janeiro y llamó a terminar con la “era de atraso” del gobierno de Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), votó este domingo en Río de Janeiro y aseguró que busca ganar las elecciones para “garantizarles la libertad” a los brasileños.
El senador emitió su voto poco después de la apertura de las urnas, en un centro electoral del barrio Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda, y dirigentes de su espacio.
Tras votar, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro sostuvo que Brasil “necesita un cambio” y llamó a sus compatriotas a expresar un “voto de protesta contra la era de atraso” que, según afirmó, atraviesa el país bajo el gobierno de Lula da Silva.
Las elecciones enfrentan al actual presidente, que busca un nuevo mandato, con Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre y representante de la derecha brasileña. Los sondeos anticipan un escenario de alta paridad y una posible segunda vuelta.
Un total de 158.745.463 brasileños están habilitados para votar en estos comicios. Se espera que Lula concurra a las urnas durante la mañana.
El resultado de la elección también genera expectativa en Argentina por el peso de Brasil en el comercio bilateral y por el impacto que un cambio de gobierno podría tener sobre los mercados y la relación entre ambos países.
Fuente: TN