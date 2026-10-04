Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), votó este domingo en Río de Janeiro y aseguró que busca ganar las elecciones para “garantizarles la libertad” a los brasileños.

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El senador emitió su voto poco después de la apertura de las urnas, en un centro electoral del barrio Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda, y dirigentes de su espacio.

Tras votar, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro sostuvo que Brasil “necesita un cambio” y llamó a sus compatriotas a expresar un “voto de protesta contra la era de atraso” que, según afirmó, atraviesa el país bajo el gobierno de Lula da Silva.

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Las elecciones enfrentan al actual presidente, que busca un nuevo mandato, con Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre y representante de la derecha brasileña. Los sondeos anticipan un escenario de alta paridad y una posible segunda vuelta.

Un total de 158.745.463 brasileños están habilitados para votar en estos comicios. Se espera que Lula concurra a las urnas durante la mañana.

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El resultado de la elección también genera expectativa en Argentina por el peso de Brasil en el comercio bilateral y por el impacto que un cambio de gobierno podría tener sobre los mercados y la relación entre ambos países.

Fuente: TN

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