La convocatoria de elecciones anticipadas en España no sorprendió demasiado al escenario político, aunque sí lo hizo el calendario elegido. Buena parte de los analistas esperaba que los comicios se realizaran a comienzos de 2027 y no en noviembre de 2026.

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“La gota que ha colmado el vaso para que se convoquen estas elecciones son las protestas por la vivienda”, explicó el periodista independiente español Alan Cohen en exclusiva para El Marplatense.

En ese contexto, señaló el caso de Mari Carmen, una mujer de 87 años que, según su relato, quedó expuesta a un desahucio al no poder afrontar un nuevo contrato cuyo valor triplicaba el de su alquiler anterior.

El escenario se agravó, de acuerdo con Cohen, después de que el Gobierno no consiguiera los votos suficientes en el Congreso para aprobar dos decretos vinculados a la vivienda la semana pasada.

Para el periodista, esos episodios fueron parte de un proceso más amplio de debilitamiento parlamentario que dejó a Sánchez con dificultades para aprobar tanto decretos como los presupuestos: “Sánchez estaba casi obligado a convocar elecciones por no reunir la mayoría necesaria en las Cortes.”

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Cohen también ubicó la política migratoria entre los factores que deterioraron el respaldo al Gobierno. Mencionó las críticas de sectores de la derecha española por la regularización de más de un millón de personas y, especialmente, la situación migratoria en Ceuta.

Según su análisis, la postura de Sánchez frente a Marruecos también generó cuestionamientos dentro de su propio espacio político. “Pedro Sánchez se ha quedado solo en su postura hacia Marruecos”, sostuvo, al señalar que distintas fuerzas consideran que la posición del presidente español es demasiado tolerante.

Sin embargo, el periodista consideró que la crisis habitacional también ofrece una oportunidad estratégica para el Gobierno socialista: “A nivel estratégico tiene mucho sentido para Sánchez convocar elecciones ahora.”

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Cohen explicó que Sánchez puede intentar capitalizar el malestar social por el acceso a la vivienda y presentar a sus adversarios como representantes de los intereses de la especulación y las grandes fortunas. Al mismo tiempo, puede responsabilizarlos por el bloqueo de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para favorecer a los inquilinos.

La agenda judicial y un escenario adverso

Otro de los elementos mencionados por Cohen es la situación judicial que rodea al entorno de Sánchez, incluida una causa que afecta directamente a su esposa. En su análisis, una elección en 2026 permite desplazar esos procesos del centro del debate político, ya que los juicios están previstos para el año próximo.

Aun así, el panorama electoral aparece complicado para el actual presidente. “Las encuestas apuntan a que Sánchez lo tiene muy difícil para volver a gobernar”, afirmó Cohen.

El periodista consideró que, si las tendencias actuales se mantienen, el próximo Gobierno podría quedar en manos de un bloque integrado por el Partido Popular y Vox. De todos modos, advirtió que todavía existen incógnitas sobre la evolución de las fuerzas progresistas, especialmente Podemos y Sumar, y sobre el papel que podrían desempeñar partidos regionales como Junts o Bildu: “Todavía quedan muchas dudas de cómo evolucionarán los partidos progresistas y qué papel jugarán los partidos pequeños regionales.”