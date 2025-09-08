Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra Israel por el “genocidio” en Gaza
El plan incluye la consolidación legal del embargo de armas, sanciones de ingreso a responsables, restricciones aéreas y marítimas y ayuda humanitaria.
El plan incluye la consolidación legal del embargo de armas, sanciones de ingreso a responsables, restricciones aéreas y marítimas y ayuda humanitaria.
Después de su participación en el G7 que se celebrará en Italia, el presidente será premiado en Madrid por el Instituto Juan de Mariana.
La nota la firmaron los diputados de Unión por la Patria, Esteban Paulón y Mónica Fein. Plantearon preocupación por “la suspensión virtual de relaciones diplomáticas”.
El presidente argentino calificó de "corrupta" a la esposa del presidente del gobierno peninsular y detonó un nuevo incidente diplomático.
“La ‘internacional ultraderechista’ viene a España porque somos todo lo que odian”, comentó sobre el encuentro del que participará el jefe de estado argentino.
Tiene lugar después de las acusaciones de un ministro español sobre el Presidente y la dura respuesta del Gobierno argentino.
En contragolpe, la Oficina del Presidente respondió duramente. "El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa", expresa el comunicado.
El presidente español dijo que es una cuenta pendiente que tiene el PSOE y además, cruzó a Isabel Díaz Ayuso por "banalizar" el Día de la Mujer.
Alberto Fernández y el jefe del Gobierno español están reunidos en la Casa Rosada donde encabezan un encuentro con empresarios de ese país y firmarán diversos acuerdos.
“El objetivo es dar soporte al tejido productivo, minimizar el impacto de la crisis y facilitar que la competitividad mejore”, subrayó Sánchez.
Con el 99,53% de los votos escrutados, su líder, el presidente saliente Pedro Sánchez tiene un buen margen para formar gobierno con aliados, sin la necesidad de pactar con los independentistas catalanes.