El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó este lunes en La Moncloa un paquete de nueve medidas contra Israel, al que acusó de cometer un “genocidio” en Gaza. Las iniciativas se aplicarán de inmediato y buscan, según explicó, aumentar la presión internacional y reforzar la ayuda al pueblo palestino.

La primera medida será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, vigente de facto desde 2023. El texto prohibirá de manera permanente la compraventa de armamento, munición y equipamiento militar.

El plan también contempla la prohibición de entrada a España para personas implicadas en crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en Gaza, además del cierre del espacio aéreo a aeronaves estatales con material de defensa y la negativa al uso de puertos españoles para barcos que transporten combustible destinado al ejército israelí.

Asimismo, se vetará la importación de productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania y se reducirán los servicios consulares a ciudadanos españoles que residan en esas colonias al mínimo legalmente exigido. En paralelo, se incrementará el apoyo a la Autoridad Palestina con proyectos en agricultura, asistencia médica y seguridad alimentaria, junto con un refuerzo en la misión europea en Rafah.

España elevará en diez millones de euros su aporte a la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA) y destinará 150 millones de euros en ayuda humanitaria a Gaza hasta 2026. Sánchez subrayó que “Israel tiene derecho a existir y protegerse”, pero rechazó “bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes”.

La oposición reaccionó con críticas. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, calificó las medidas de concesión a los socios de Gobierno y pidió llevar el tema al Consejo Europeo. En cambio, dirigentes de Sumar celebraron el anuncio y reclamaron pasos adicionales, como la retirada de la embajadora española en Tel Aviv.

Fuente: EFE