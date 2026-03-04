El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con dureza a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar el comercio con el país europeo.

El discurso, de unos diez minutos, se produjo luego de que Trump advirtiera que podría imponer un embargo comercial total contra España tras la negativa de Madrid a permitir que Estados Unidos utilice las bases militares conjuntas de Morón y Rota para operaciones contra Irán.

“España ha sido terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con ellos”, afirmó Trump durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz.

Ante esa situación, Sánchez sostuvo que la posición de su gobierno es clara: “no a la guerra”. En su intervención señaló que el debate no pasa por apoyar al régimen iraní, sino por defender la paz y el respeto al derecho internacional.

“El problema no es si estamos del lado de los ayatolás, nadie lo está. La cuestión es si estamos a favor de la paz y de la legalidad internacional”, afirmó el líder socialista.

Durante su mensaje, el mandatario español recordó conflictos recientes como la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y la invasión de Irak en 2003. Sobre este último episodio, advirtió que las operaciones militares actuales contra Irán podrían generar consecuencias similares para la economía y la estabilidad internacional.

Sánchez evocó además la reunión conocida como el “trío de las Azores”, en la que participaron el entonces presidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el presidente español José María Aznar antes de la invasión a Irak. Según afirmó, aquella decisión dejó como resultado “un mundo más inseguro y una peor calidad de vida”.

El conflicto diplomático también se produce en medio de críticas de Trump hacia España dentro de la OTAN. El presidente estadounidense acusó a Madrid de ser un “socio terrible” por no aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto, como propone Washington.

Además, Trump mantiene tensiones con el gobierno español desde comienzos de año, cuando Sánchez cuestionó públicamente una incursión militar estadounidense en Venezuela.

La postura del mandatario español contrasta con la del canciller alemán Friedrich Merz, quien sostuvo que un cambio de régimen en Irán podría dejar al mundo “un poco mejor”, aunque reconoció que ese escenario también implicaría riesgos.

Mientras tanto, en España crece la incertidumbre sobre si las amenazas de Trump se traducirán en sanciones económicas concretas. Sin embargo, el enfrentamiento también podría tener impacto político interno: según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 77% de los españoles tiene una opinión “mala” o “muy mala” del presidente estadounidense.

Fuente: BBC