Durante una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez confirmó que convocará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las Cortes Generales y poner en marcha el proceso electoral. Según explicó, la convocatoria se ajustará a los plazos establecidos por la legislación española.

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“Necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, sostuvo el mandatario, quien reclamó a los ciudadanos una mayoría parlamentaria más amplia que permita a su Gobierno avanzar con las reformas pendientes. “Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista”, afirmó Sánchez durante su discurso.



El adelanto electoral llega apenas tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos relacionados con la vivienda. Las iniciativas habían sido impulsadas por el Gobierno en medio de una creciente presión social por el acceso a la vivienda y las dificultades de numerosos ciudadanos para afrontar los alquileres. Los proyectos incluían medidas de protección frente a determinados desahucios, restricciones a operaciones consideradas especulativas y modificaciones en materia de alquileres. Sin embargo, no consiguieron reunir los votos necesarios en el Congreso. PP, Vox y Junts se opusieron a los decretos, mientras que el Ejecutivo logró apoyos de algunas fuerzas de izquierda, aunque insuficientes para aprobarlos.



El fracaso parlamentario evidenció nuevamente las dificultades de Sánchez para sostener una mayoría estable en el Congreso, una situación que marcó buena parte de su mandato.



En su discurso, el presidente español realizó además un balance de los últimos años de Gobierno y reconoció que la legislatura estuvo atravesada por dificultades económicas, sociales e internacionales.



Sánchez destacó avances de su administración y defendió la continuidad de un proyecto político progresista, aunque admitió que quedaron cuestiones pendientes, especialmente en materia de desigualdad, servicios públicos y acceso a la vivienda.



La convocatoria del 29 de noviembre abre una nueva etapa política en España. El Partido Socialista deberá afrontar una campaña en un escenario complejo, mientras que el Partido Popular y Vox buscarán capitalizar el desgaste del Gobierno y avanzar hacia una alternativa de derecha.

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