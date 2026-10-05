Un dron impactó contra el puente Pivnichnyi, en Kiev, mientras varios vehículos circulaban por la estructura. El momento quedó registrado en un video publicado por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Ads

Las imágenes muestran el instante en que el aparato alcanza el puente y provoca una explosión en medio de la carretera. Los vehículos que transitaban por el lugar quedaron expuestos al fuego y al humo generado por el impacto.

El ataque formó parte de una nueva oleada de ofensivas rusas contra distintas regiones de Ucrania. Según informó Zelensky, durante la noche Rusia lanzó 135 drones, más de 50 de ellos propulsados por jet.

Puede interesarte

Los ataques alcanzaron las regiones de Kiev, Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy y Zaporizhzhia. En Sumy, un almacén farmacéutico fue atacado y una persona murió, mientras que una instalación de comunicaciones en Dnipro dejó seis heridos.

Zelensky también aseguró que, durante la última semana, las fuerzas rusas utilizaron más de 1.900 drones de ataque, 1.700 bombas aéreas y 25 misiles contra territorio ucraniano.

Ads

El ataque al puente coincidió con la visita a Kiev del canciller federal alemán, Friedrich Merz, quien mantuvo reuniones con Zelensky para avanzar en acuerdos destinados a reforzar las capacidades de defensa de Ucrania.

Fuente: Infobae

Ads