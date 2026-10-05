El mercado mundial de gas natural licuado (GNL) atraviesa una crisis de abastecimiento que podría elevar los costos de la energía durante los próximos meses. La reducción de las exportaciones de Qatar y las bajas reservas europeas aumentan la incertidumbre ante la llegada del invierno en el hemisferio norte.

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Según un informe de The Economist, el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel en marzo, afectó los envíos cataríes. Desde entonces, el país exportó 536 cargamentos menos que en el mismo período del año anterior.

El faltante equivale a 39 millones de toneladas, cerca del 9% del suministro mundial del año pasado. En Asia, los precios del GNL se ubican alrededor de los 25 dólares por millón de unidades térmicas británicas, un 140% por encima de los valores previos al conflicto.

Aunque los compradores asiáticos consiguieron reemplazar buena parte de esos cargamentos con suministros de otros países, la competencia podría intensificarse si Europa necesita aumentar sus compras.

Europa llega al invierno con menos reservas

Los depósitos europeos de gas se encuentran al 72% de su capacidad, frente al promedio del 90% registrado para esta época entre 2022 y 2025. En Alemania, el nivel es del 57%.

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Parte de los compradores apuesta a que las temperaturas suaves retrasen el uso de la calefacción. Sin embargo, un noviembre más frío de lo esperado podría acelerar la demanda y provocar nuevas subas.

Los analistas citados en el informe estiman que, en ese escenario, los precios podrían alcanzar entre 30 y 40 dólares por millón de unidades térmicas británicas. La prolongación del frío o problemas en otras fuentes de generación eléctrica sumarían presión al mercado.

De la escasez al riesgo de sobreoferta

Mientras persisten las dificultades de abastecimiento, avanzan nuevos proyectos para ampliar la producción y reducir la dependencia del Golfo.

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Estados Unidos y Canadá prevén incrementar su capacidad de exportación. Además, las instalaciones de licuefacción más pequeñas abren posibilidades para países como Argentina, que pueden acceder a proyectos con menores necesidades de infraestructura.

Las estimaciones recogidas por The Economist indican que la oferta mundial podría alcanzar los 630 millones de toneladas anuales para 2030, casi un 60% más que el año pasado. Sin embargo, la demanda podría crecer a un ritmo menor, ante la búsqueda de alternativas como las energías renovables y la nuclear.

Si Qatar recupera sus exportaciones y se concretan los proyectos previstos, el mercado podría pasar de la escasez a un exceso de gas. Ese desequilibrio presionaría los precios a la baja y afectaría la rentabilidad de los productores, prolongando la incertidumbre del sector.