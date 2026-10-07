La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

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Sus investigaciones permitieron avanzar en la comprensión de la homoquiralidad, una característica fundamental de la vida: las moléculas esenciales de los organismos vivos presentan una única orientación espacial.

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Muchas moléculas pueden existir en dos versiones que funcionan como imágenes en espejo, similares a una mano derecha y una izquierda. Aunque tienen los mismos componentes, su disposición cambia. Los seres vivos utilizan de manera predominante una sola de esas formas, un fenómeno que durante décadas fue uno de los grandes interrogantes de la química.

El trabajo de Kagan y Soai también tiene aplicaciones prácticas. La síntesis orgánica asimétrica permite obtener de manera más precisa determinadas versiones de moléculas utilizadas en medicamentos, fragancias y nuevos materiales.

Por el reconocimiento, ambos científicos se repartirán 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares.

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La agenda de los Nobel continuará este jueves con el anuncio del Premio Nobel de Literatura y el viernes con el Nobel de la Paz. El galardón de Ciencias Económicas se conocerá el próximo lunes.

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