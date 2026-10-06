La muerte de una trabajadora de un instituto de investigación especializado en peste en la región rusa de Irkutsk, Siberia, generó preocupación internacional y llevó a Estados Unidos y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a reclamar mayores precisiones a Moscú sobre el caso. Hasta el momento, la existencia de un brote de peste neumónica no fue confirmada oficialmente.

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La mujer, identificada como Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, una institución dedicada al estudio de agentes infecciosos de alta peligrosidad. La mujer falleció el 2 de octubre luego de desarrollar un cuadro respiratorio grave. Las autoridades investigan si la enfermedad pudo estar relacionada con la peste neumónica, aunque Rusia sostiene que los análisis realizados no detectaron la bacteria asociada a esta enfermedad.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reclamó públicamente a las autoridades rusas que compartan más información sobre lo ocurrido “Corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”, sostuvo el funcionario estadounidense, quien pidió al Kremlin actuar con transparencia frente a las dudas generadas por la muerte de la trabajadora.



La Organización Mundial de la Salud confirmó que mantiene contacto con las autoridades rusas, pero advirtió que todavía no recibió una notificación oficial sobre el caso a través del Reglamento Sanitario Internacional.



La organización sanitaria internacional buscó llevar tranquilidad y señaló que, con la información disponible hasta el momento, el riesgo para la población europea sería “muy bajo”. Para la región de Irkutsk la evaluación inicial se ubicaría entre moderada y baja, mientras que para Rusia en su conjunto sería considerada baja.



Frente a la preocupación internacional, las autoridades rusas sostuvieron que no se habría detectado peste en las muestras analizadas.



Según la información comunicada a la OMS, hasta el momento no se habría detectado peste ni otro patógeno de alta peligrosidad entre los contactos de la fallecida. El seguimiento epidemiológico habría concluido para quienes estuvieron bajo vigilancia, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.

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Por ahora, la información disponible no permite afirmar que exista un brote de peste neumónica en Rusia. Lo que sí existe es una investigación abierta tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado y una creciente demanda internacional para que Moscú proporcione información completa sobre el caso.



Mientras Rusia insiste en que la situación se encuentra bajo control y que no se detectó peste, Estados Unidos y la OMS continúan reclamando mayores precisiones. El foco, por ahora, estará puesto en los resultados de las investigaciones y en determinar cuál fue realmente la causa de la muerte de la trabajadora.

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