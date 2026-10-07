Tras conocerse el anuncio del presidente de España, Pedro Sánchez, quien adelantó las elecciones generales para el 29 de noviembre. El periodista español de la Agencia EFE, Alan Cohen, habló en exclusiva con El Marplatense y analizó la situación del país como también la crisis de vivienda que desató el anuncio de Sánchez.

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“La verdad es que a pocas personas les sorprende que se hayan convocado elecciones adelantadas, aunque sí había muchas dudas de en qué fecha se iban a realizar”, comentó el periodista. Quien argumentó que la mayoría de expertos suponían que los sufragios se realizarían a principios de 2027.

En su diálogo con El Marplatense, Cohen señaló que lo que desencadenó en este anuncio del adelanto de las elecciones, fueron las protestas provocadas por el desalojo de Mari Carmen, una mujer de 87 años que no podía afrontar un nuevo contrato por el que pedían más del triple de su anterior renta. “Y especialmente los dos decretos de vivienda que resultaron fallidos la semana pasada por no conseguir suficientes votos en el Congreso”, agregó Cohen.

En la charla además mencionó otros factores que debilitaron a la gestión de Pedro Sánchez, al punto en que él estaba obligado a convocar elecciones por no reunir la mayoría necesaria en las cortes para aprobar decretos o presupuestos.

“En materia migratoria ha recibido muchas críticas de la derecha española, tanto por la regularización a principios de este año de más de un millón de personas, como especialmente la crisis migratoria en Ceuta, en la que cerca de 80.000 personas entraron ilegalmente por Marruecos hace cerca de un mes y medio”, destacó el periodista.

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Estas acciones, de acuerdo a lo que dicho Cohen, provocaron que el gobierno pierda apoyo del pueblo español e incluso dentro de su partido. Aunque destacó en su dialogo con El Marplatense, el periodista analizó la estrategia detrás de la medida de Sánchez.

“A nivel estratégico tiene mucho sentido para Sánchez convocar elecciones ahora. Él puede abanderarse del descontento social por la vivienda, creando un mensaje de que sus rivales políticos trabajan para los intereses de la especulación y las grandes fortunas, y también puede culparlos de que su legislación a favor de los inquilinos no salga adelante”.

De acuerdo a lo que sostuvo el periodista, está crisis de la vivienda ayudó a poner los focos de los medios de comunicación fuera de Ceuta, como también destacó las causas judiciales por corrupción que mantiene su entorno, siendo una de las señaladas su esposa. "Convocando elecciones en 2026 consigue que estas no sean el foco del debate, puesto que los juicios están previstos para el año que viene”, destacó Cohen.

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Por último el periodista, sostuvo que es muy difícil que Sánchez vuelva a gobernar y además mencionó: “Es muy probable que el siguiente gobierno lo dirija a un bloque de coalición entre Partido Popular, que es de derecha, y Vox, que es de ultraderecha. Aunque todavía quedan muchas dudas de cómo evolucionarán los partidos progresistas”.

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