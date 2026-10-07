Estados Unidos ejecutará el próximo 3 de diciembre a Nidal Malik Hasan, quien fue condenado a muerte tras matar a 13 personas y herir a otras 32 en un cuartel en 2009. Está ejecución será la primera en realizarse desde 1961.

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El secretario interino del ejercito estadounidense, Adam Telle, fue quien fijó la fecha del fusilamiento que tendrá lugar en Fort Hood, Texas, la misma base donde perpetró el ataque en 2009.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había aprobado el lunes la ejecución por fusilamiento tras la recomendación del secretario de guerra, Pete Hegseth.

Hasan, quien por ese entonces era psiquiatra militar y poseía rango de mayor, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

El condenado, el 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados que se encontraban en un centro de preparación, a la espera de su despliegue en el extranjero.

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Aunque la fecha prevista todavía podría verse alterada por recursos judiciales. Ya que Hasan puede recurrir ante tribunales federales civiles mediante un procedimiento de habeas corpus, una vía que podría retrasar la ejecución.

Aunque de darse la ejecución, supondría el primer uso de un pelotón de fusilamiento por el ejercito estadounidense desde 1945.

A su vez, la última ejecución militar estadounidense fue la del soldado John Bennett, ahorcado en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas. Tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años.

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