Al menos 33 personas murieron y otras 18 resultaron heridas este jueves en un ataque ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, según informaron las autoridades locales. El bombardeo provocó el incendio de dos autobuses públicos y de la zona circundante.

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El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que los equipos de rescate acudieron al lugar para asistir a los sobrevivientes y apagar las llamas.

El jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Filashkin, acusó a Rusia de atacar deliberadamente a la población civil. Tras el bombardeo, ordenó suspender el transporte público en Kramatorsk y Sloviansk y pidió a quienes permanecen en la región que se trasladen a zonas más seguras del país.

El funcionario también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió sobre el peligro que enfrentan los habitantes de las localidades próximas al frente.

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Kramatorsk y Sloviansk son dos ciudades industriales estratégicas del este de Ucrania. Junto con Kostiantynivka y Druzhkivka, forman parte del último cinturón de posiciones defensivas ucranianas en la región de Donetsk.

Durante años, Kramatorsk funcionó como un punto de retaguardia para las tropas desplegadas en el frente oriental. La frecuencia de los bombardeos, sin embargo, ha dificultado su utilización como zona de descanso y reorganización para los soldados.

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