La escritora canadiense Anne Carson, de 76 años, fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una trayectoria que atravesó la poesía, la ficción, el ensayo y la traducción.

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La Academia Sueca destacó su “obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Carson nació en Toronto en 1950, vive en Michigan y también tiene ciudadanía islandesa desde 2022. Durante más de tres décadas fue profesora de literatura clásica y buena parte de su producción estuvo inspirada en la tradición griega.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran The Glass Essay, Autobiography of Red, Nox, Float y The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos.

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Su trabajo también se caracterizó por cruzar distintas disciplinas y géneros. La autora realizó traducciones de clásicos griegos, colaboró con artistas visuales y coreógrafos y trabajó junto a directores de teatro y ópera.

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El Comité Nobel de Literatura resaltó precisamente esa libertad para apartarse de las formas tradicionales. Según la Academia Sueca, Carson logró crear una escritura que se mueve entre la poesía clásica y contemporánea, distintos géneros y otras expresiones artísticas.

La noticia la tomó por sorpresa. La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, contó que habló con Carson por teléfono poco antes del anuncio y que la escritora se encontraba en Islandia, escuchando el viento.

Por el reconocimiento, Carson recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares. El Nobel de Literatura reconoce el conjunto de la obra de un autor y es considerado uno de los mayores premios de las letras a nivel internacional.

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