El mercado petrolero volvió a quedar bajo presión este jueves, luego de que el precio del crudo Brent trepara nuevamente por encima de los US$105 por barril. La suba se produjo en medio de una renovada preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial, a partir del recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente.

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Durante la jornada, el Brent llegó a avanzar más de 5%, mientras que el petróleo estadounidense WTI también registró una fuerte suba. Según datos de mercado citados por Reuters, el Brent alcanzó los US$104,75, mientras que el WTI llegó a los US$92,28.

El nuevo salto de las cotizaciones está relacionado principalmente con el incremento de los ataques contra embarcaciones en el Golfo y en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas para el transporte de petróleo y combustibles a nivel mundial.

La posibilidad de que se produzcan nuevas interrupciones en el tránsito marítimo genera especial preocupación entre los operadores internacionales. Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier alteración significativa en esa ruta puede tener un impacto inmediato sobre los precios.

La nueva suba del petróleo vuelve a poner en discusión el riesgo de una crisis energética global. Aunque la liberación de reservas estratégicas puede funcionar como un mecanismo para amortiguar el impacto inicial, el mercado sigue dependiendo de que las rutas marítimas recuperen un funcionamiento normal.

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Por ahora, el mercado sigue de cerca la evolución del conflicto y, especialmente, el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Mientras persista la incertidumbre sobre la seguridad de esa ruta, el precio del petróleo continuará expuesto a fuertes movimientos y el riesgo de nuevos máximos seguirá presente.

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