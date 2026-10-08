El Parlamento italiano aprobó por 227 votos contra 164 una reforma del sistema electoral impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, de cara a las elecciones previstas para 2027. La iniciativa establece un sistema completamente proporcional en reemplazo del esquema mixto vigente.

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La reforma dispone que los partidos que busquen formar una coalición deberán presentar antes de las elecciones a un candidato conjunto a primer ministro y un programa de gobierno. Además, la fuerza o alianza que obtenga la mayor cantidad de votos, siempre que supere el 42%, recibirá 105 bancas adicionales: 70 en Diputados y 35 en el Senado.

La oposición cuestionó duramente el cambio y acusó al gobierno de imponer las nuevas reglas para aumentar sus posibilidades de conservar el poder. La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, aseguró durante el debate que su espacio podría imponerse "bajo cualquier sistema electoral".

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Meloni había advertido que podría renunciar y convocar a elecciones anticipadas si la reforma era rechazada. La votación era considerada además una prueba de su autoridad, en medio de tensiones dentro de su propia coalición entre Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia.

El gobierno de Meloni atraviesa uno de los períodos de mayor estabilidad política de las últimas décadas en Italia. Tras asumir en 2022, su administración se convirtió el mes pasado en la más longeva del país desde la Segunda Guerra Mundial.

La actual legislatura termina oficialmente en octubre de 2027, aunque Meloni tiene la posibilidad de adelantar los comicios a la primavera. Tras la aprobación, la primera ministra afirmó que su coalición está "unida, cohesionada y determinada" a cumplir sus compromisos.

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Fuente: BBC

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