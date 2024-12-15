Giorgia Meloni

Milei cerró su gira italiana con una entrevista con el titular de Stellantis y Ferrrari
Además brindó una entrevista al periódico Libero. El mandatario pasó tres días y cumplió con varios compromisos a lo largo del fin de semana.
Además brindó una entrevista al periódico Libero. El mandatario pasó tres días y cumplió con varios compromisos a lo largo del fin de semana.
El presidente argentino y la primera ministra italiana ratificaron su alineamiento ideológico y anunciaron un plan de acción 2025-2030.
La primera ministra italiana viajará el 17 de noviembre a Río de Janeiro para participar de la cumbre del G20 y tres días más tarde volará al país para mantener un encuentro con el presidente.
Los partidarios del dictador italiano realizaron su saludo característico y marcharon por las ciudades del norte de Italia donde fue arrestado y ejecutado al final de la Segunda Guerra Mundial.
El Presidente se reunió además con su par italiano Sergio Mattarella. Buscan la forma de “dar una señal de confianza para las inversiones”.