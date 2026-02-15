El general italiano Roberto Vannacci lanzó su propio partido (Foto: Reuters)

La interna en la derecha italiana sumó un nuevo capítulo. El general Roberto Vannacci anunció la creación de “Futuro Nacional”, un partido que busca correrse aún más a la derecha del gobierno de Giorgia Meloni.

Ads

Eurodiputado desde 2024, Vannacci rompió con la Liga de Matteo Salvini y acusó a la coalición oficialista de haber perdido firmeza ideológica. “Ningún boxeador gana con golpes moderados”, lanzó en redes.

El militar ganó notoriedad en 2023 con su libro El mundo al revés, donde calificó a los homosexuales como “no normales”, atacó al feminismo y cuestionó la inmigración. También elogió aspectos del legado de Benito Mussolini. Sus declaraciones le valieron una sanción del Ejército, pero también medio millón de votos que lo llevaron al Parlamento Europeo.

Ads

Puede interesarte

Su nuevo partido adopta como símbolo la “llama tricolor”, asociada históricamente al neofascismo italiano, y replica discursos similares a los de Alternativa para Alemania y Vox: rechazo a la inmigración y oposición al envío de armas a Ucrania.

Analistas estiman que, al menos por ahora, su espacio difícilmente supere el 5% de los votos. Pero su irrupción presiona a Meloni desde el flanco más radical y reconfigura el mapa de la ultraderecha en Italia.

Ads

Fuente:TN