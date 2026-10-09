Un aluvión provocado por las intensas precipitaciones generó inundaciones y destrozos en Santiago de Chile y sectores precordilleranos de la Región Metropolitana. El avance del agua y el barro provocó anegamientos, daños materiales y complicaciones en la circulación, mientras las autoridades activaron operativos preventivos ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Ads

Puede interesarte

Uno de los sectores más afectados fue la zona precordillerana de San Carlos de Apoquindo y la comuna de Las Condes, donde el desborde de quebradas provocó importantes acumulaciones de agua y sedimentos. Entre los lugares alcanzados por el fenómeno se mencionaron la Clínica UC Christus y el auditorio de la sede de Duoc UC.

Las consecuencias también se hicieron sentir en distintas arterias viales, entre ellas las avenidas General Blanche, Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón y Avenida de la Plaza Sur. En esos sectores, el agua y el lodo dificultaron el tránsito y ocasionaron daños materiales.

Ads

🌧️ Un aluvión provocó inundaciones y destrozos en Santiago de Chile Las intensas lluvias generaron desbordes de quebradas y acumulación de agua y barro en distintos sectores de la Región Metropolitana, entre ellos Las Condes y San Carlos de Apoquindo. El fenómeno afectó calles, edificios y espacios educativos, mientras las autoridades declararon alerta roja en diez comunas y dispusieron operativos preventivos ante el riesgo de nuevos desprendimientos y crecidas. 📲 Más info en nuestra web https://t.co/WHCjP8DbRL #Chile #SantiagoDeChile #Aluvión #Inundaciones #Internacionales — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) October 9, 2026

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno chileno dispuso medidas extraordinarias en Las Condes, mientras el Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó el acuartelamiento preventivo de sus 22 compañías para reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles nuevos incidentes.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para diez comunas de la Región Metropolitana ante la posibilidad de nuevos desprendimientos y crecidas. La medida alcanza a Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y Colina, además de la zona de Las Condes mencionada en el reporte.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones sobre sectores con nieve acumulada en la precordillera pueden aumentar el escurrimiento de agua, barro y sedimentos hacia áreas pobladas. Por ese motivo, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas para evaluar posibles nuevos riesgos y prevenir mayores daños.