El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de atacar infraestructura energética pocas horas después de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara una tregua para ese tipo de instalaciones en la red social Truth Social.

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Durante una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia, el mandatario ucraniano denunció un ataque contra una central eléctrica en Kharkiv, en el este del país. Los bombardeos también afectaron viviendas y dejaron al menos tres muertos, según la información difundida.

Zelensky sostuvo que durante la misma noche fueron atacadas una instalación de producción de gas y una estación de servicio. Para el presidente ucraniano, estos episodios contradicen el anuncio realizado por Trump y muestran que Moscú no atendió la propuesta.

Pese a las denuncias, Ucrania mantiene su disposición a suspender los ataques contra instalaciones energéticas, siempre que Rusia asuma el mismo compromiso. Zelensky remarcó que el cumplimiento debe ser recíproco.

Cuestionamientos al acuerdo de diésel

En su intervención, Zelensky también criticó el acuerdo de diésel con Rusia presentado por Trump el viernes anterior. Según advirtió, esa iniciativa contribuiría a financiar la ofensiva rusa.

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Además, alertó a los países europeos sobre posibles operaciones de desestabilización. Afirmó que los servicios de inteligencia ucranianos cuentan con información sobre planes rusos para llevar adelante acciones híbridas contra Europa.

Polonia reclamó sanciones más fuertes

El primer ministro polaco, Donald Tusk, respaldó a Ucrania y cuestionó la respuesta de Moscú a la propuesta de tregua. Consideró que los ataques contra la infraestructura energética de Kharkiv evidencian la falta de voluntad rusa para reducir el conflicto.

Tusk anunció que viajará a Bruselas para promover un endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y sostuvo que las acciones del Kremlin alejan la posibilidad de avanzar hacia la paz.

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