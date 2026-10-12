El papa León XIV mantiene sus actividades oficiales en el Vaticano pese al anuncio de la operación para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana. La intervención se realizaría este martes, a menos de un mes de su viaje apostólico a Sudamérica, crece la expectativa sobre su evolución y la posibilidad de que visite la Argentina según lo previsto.

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El Pontífice, de 71 años, comunicó su situación de salud el domingo, luego del rezo del Ángelus. Según explicó, los médicos detectaron un nódulo localizado en uno de sus pulmones y recomendaron una intervención quirúrgica para extirparlo.

En las ultimas horas, el Vaticano confirmó que el procedimiento se realizará el martes y que la internación posterior sería de aproximadamente una semana.

A pesar del anuncio, la oficina de prensa del Vaticano no canceló las audiencias ni las celebraciones religiosas previstas. Entre las actividades programadas se encuentra una audiencia con integrantes del Circolo San Pietro. También permanecen previstos algunos compromisos para las próximas semanas, aunque todavía hay encuentros cuya realización deberá confirmarse.

Uno de los principales interrogantes que surgieron tras el anuncio está relacionado con el viaje apostólico a Uruguay, la Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. Por ahora, no se anunciaron modificaciones oficiales en el cronograma. Los preparativos para recibir al Pontífice continúan mientras se espera conocer cómo evoluciona su estado de salud después de la intervención.

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