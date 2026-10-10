Estados Unidos enfrenta las consecuencias del paso de la tormenta Isaías, que dejó víctimas fatales, cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico y numerosos daños materiales en las zonas afectadas.

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De acuerdo con la información difundida, el fenómeno provocó al menos dos muertes y dejó a más de 900.000 usuarios sin electricidad. Las intensas ráfagas de viento y las precipitaciones ocasionaron la caída de árboles, postes de luz y daños en viviendas e infraestructura.

El temporal también generó complicaciones en la circulación, con calles anegadas y sectores donde los equipos de emergencia debieron intervenir para asistir a los afectados.

Los cortes de electricidad se convirtieron en una de las principales consecuencias del fenómeno, mientras las cuadrillas trabajaban para reparar las instalaciones dañadas y restablecer progresivamente el servicio.

Ante la magnitud de la situación, las autoridades estadounidenses reforzaron las tareas de asistencia y recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios en las áreas comprometidas, especialmente ante la presencia de cables caídos y posibles inundaciones.

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La preocupación también se concentra en la evolución de las condiciones meteorológicas, debido a que las lluvias persistentes y los fuertes vientos podrían ocasionar nuevas complicaciones en las regiones afectadas.

Mientras avanzan las tareas de recuperación, los organismos de emergencia continúan evaluando los daños y trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes.