León XIV anunció que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado durante controles médicos. Según informó el Vaticano, la intervención se realizará a comienzos de la próxima semana y requerirá alrededor de una semana de internación en el Hospital Gemelli de Roma.

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“Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó el pontífice este domingo durante el Ángelus, desde el Palacio Apostólico. También señaló que los médicos consideraron oportuno intervenir y agradeció a los fieles por sus oraciones.

La noticia se conoce a menos de un mes de su visita apostólica a Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre. De acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno argentino y el Vaticano, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, luego de visitar Uruguay, y partirá hacia Perú el miércoles 11.

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Durante su estadía en la Argentina, el Papa tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, encabezar una misa en Palermo y participar de encuentros con representantes del mundo laboral y de distintas confesiones religiosas.

La agenda también contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y un viaje a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar. El miércoles 11, antes de partir hacia Lima, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y celebrará una misa en la Basílica de Luján.

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León XIV, de 71 años, fue elegido pontífice el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense en ocupar el cargo. Por el momento, la información oficial difundida sobre su estado de salud señala que el nódulo fue detectado en una fase inicial y que se programó su extirpación.

Fuente: TN

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