La denominada “Marcha por la democracia” reunió a miles de manifestantes en la emblemática avenida Paulista, donde simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT), vestidos mayoritariamente de rojo, expresaron su respaldo al presidente y reclamaron la continuidad de su proyecto político.

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(Foto: EFE)

El acto se convirtió en la movilización más multitudinaria de la campaña de Lula desde la primera vuelta electoral, celebrada el 4 de octubre, en la que el presidente quedó en segundo lugar. El resultado sorprendió al oficialismo, ya que las principales encuestas previas no anticipaban una ventaja de Bolsonaro.

Durante su discurso, Lula buscó transmitir optimismo y convocó a ampliar la participación electoral de cara a la segunda vuelta. En particular, llamó a movilizar a los más de 30 millones de brasileños que no concurrieron a votar en la primera instancia, con especial énfasis en los adultos mayores.

“Tenemos una responsabilidad muy grande; no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país”, afirmó el mandatario ante sus seguidores, en un mensaje dirigido a reforzar la identidad de su espacio político y recuperar terreno frente al avance de la oposición.

Mientras Lula apuesta a recuperar el respaldo en las calles, Flávio Bolsonaro llega al tramo decisivo de la campaña con ventaja en los sondeos. Una encuesta difundida durante el fin de semana, le atribuyó el 52,7% de los votos válidos, frente al 47,3% del actual presidente.

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El resultado representa una ampliación de la diferencia respecto de la primera vuelta, cuando el senador del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los sufragios, contra el 45,16% alcanzado por Lula.

Con la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, Brasil se encamina hacia una definición presidencial que enfrenta dos proyectos políticos opuestos.



En las próximas dos semanas, la capacidad de movilizar votantes, captar apoyos de otros espacios y convencer a los sectores indecisos será determinante para definir quién conducirá el país.

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