Este sábado un hombre murió tras ser atacado por un tigre en Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra, luego de que el joven se arrojara al recinto de los felinos, el zoológico informó que el animal no será sacrificado y que continuará bajo el cuidado de la institución.

Ads

Las imágenes del ataque tomaron fuerte repercusión en redes sociales, tras esto, el domingo el zoológico expresó en un breve comunicado: “Nos gustaría agradecer a todos los que expresaron su preocupación tras el trágico incidente de ayer", en referencia al sábado.

"Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias permanecen con la familia y los seres queridos del hombre que, tristemente, perdió la vida”, agregaron.

A su vez explicaron que el sitio permanecería cerrado durante el domingo, para contener al personal “que resultó profundamente afectado por los acontecimientos”. Por su parte las autoridades del zoológico informaron que el tigre Altai “está a salvo, se encuentra bien y no será sacrificado como resultado de este incidente”.

El incidente ocurrió al rededor de las 13:30 en el Yorkshire Wildlife Park, que funciona como zoológico, centro de rehabilitación y conservación de la vida silvestre y atracción turística ubicado en Branton, al sureste de Doncaster.

Ads

El hombre ingresó al recinto “Land of the Tigers”, que tiene una parcela de 300 metros desde la cual, los visitantes pueden observar a los tigres de Amur, también conocido como tigre siberiano.

Tras arrojarse, el hombre permaneció con sus manos levantadas en el aire mientras el felino intentaba morderle la espalda. Luego se tiró al piso y el animal le pasó por arriba, para atacarlo de frente.

En otras grabaciones, se reveló el momento en que el joven se encontraba acostado en el suelo sin poder dar resistencia, mientras el felino seguía mordiendo su espalda con intensidad.

Ads

Puede interesarte