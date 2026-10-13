El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento económico para España en 2026 y la situó en el 2,5%, consolidando al país como una de las economías con mayor expansión dentro de la Unión Europea.

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La actualización, publicada este martes en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial, representa una mejora de cuatro décimas respecto de las estimaciones anteriores y supera ampliamente el 1,1% de crecimiento previsto para el conjunto de la eurozona.

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Según el organismo, España e Irlanda se posicionan como los principales impulsores de la actividad económica europea, mientras que el resto de los países de la región mantienen un crecimiento más moderado.

El FMI atribuyó esta evolución al dinamismo sostenido de la economía española, que continúa mostrando resultados positivos a pesar de la incertidumbre internacional y las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

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Sin embargo, el escenario mundial presenta importantes diferencias entre los países beneficiados por las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico y aquellos que enfrentan mayores dificultades por el incremento de los costos energéticos.

Inflación y desempleo: los principales desafíos

A pesar de las perspectivas favorables de crecimiento, el organismo advirtió que España continuará enfrentando dificultades relacionadas con el empleo y el aumento de los precios.

En materia laboral, el FMI proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá en el 9,8% durante 2026 y 2027, un porcentaje considerablemente superior al 6,3% estimado para la eurozona.

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Esta diferencia refleja que, aunque la economía española crece a un ritmo superior al de sus principales socios europeos, todavía enfrenta desafíos para reducir el desempleo.

Por otra parte, el organismo revisó al alza sus previsiones de inflación y estimó que los precios aumentarán un 3,7% durante 2026, siete décimas por encima de lo calculado anteriormente.

Para 2027, se espera una moderación de la inflación hasta el 2,7%, aunque continuará por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo.

El incremento de los precios está relacionado principalmente con el encarecimiento de la energía y las tensiones internacionales derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Qué se espera para 2027

De acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía española crecerá un 1,8% en 2027, lo que representará una desaceleración respecto del desempeño previsto para este año.

Sin embargo, España continuará por encima del promedio de la eurozona, cuyo crecimiento se estima en 1,2% para el próximo año.

El organismo considera que esta moderación forma parte de una normalización de la actividad económica después de un período de expansión superior al promedio europeo.

Alemania mejora sus previsiones y Francia queda rezagada

El informe también presentó modificaciones en las perspectivas económicas de otros países europeos.

En el caso de Alemania, el FMI elevó su previsión de crecimiento al 1,3% para 2026, mientras que para 2027 espera una expansión del 1,1%.

Italia también registró una mejora en sus estimaciones, con un crecimiento proyectado del 0,8% para este año y del 0,6% para el próximo.

En contraste, Francia sufrió una revisión a la baja, con una previsión de crecimiento de apenas 0,4% en 2026 y 0,7% en 2027.

De esta manera, España se mantiene entre las economías más dinámicas de Europa, aunque el FMI advierte que la inflación persistente y las dificultades del mercado laboral continúan siendo desafíos importantes para sostener el crecimiento en los próximos años.