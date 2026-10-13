Francia se prepara este martes 13 de octubre para una nueva jornada de protestas estudiantiles en todo el país, en reclamo de mejores condiciones en los establecimientos educativos. La convocatoria fue impulsada por organizaciones sindicales y el partido de izquierda La Francia Insumisa, en medio de un creciente conflicto entre los estudiantes y el Gobierno.

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Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre y se intensificaron durante las últimas semanas. El jueves pasado, más de 260.000 personas participaron de las manifestaciones, que terminaron con unos 500 detenidos y distintos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Entre los principales reclamos se encuentran la falta de profesores, el deterioro de los edificios escolares y la sobrecarga de los horarios de clase. Los estudiantes también cuestionan la actuación policial durante las protestas y denuncian un uso excesivo de la fuerza.

Según informó el Ministerio de Educación francés, el lunes permanecían cerrados 130 de los 3.700 liceos del país. Aunque la cantidad de establecimientos afectados disminuyó, las autoridades advirtieron sobre un incremento de los episodios violentos.

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Durante los últimos enfrentamientos, varios integrantes del personal educativo y efectivos policiales resultaron heridos en distintas ciudades. Además, se registraron graves lesiones entre los manifestantes, mientras que la Policía abrió 24 investigaciones internas por denuncias de brutalidad policial.

Frente a la situación, el presidente Emmanuel Macron pidió moderación y aseguró que los reclamos educativos necesitan diálogo y tiempo para encontrar soluciones. Por su parte, el Gobierno anunció el despliegue de aproximadamente 3.000 profesores sustitutos para cubrir las ausencias en los 114 liceos más afectados.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles consideraron insuficiente la medida y exigieron una inversión adicional de 10.000 millones de euros para mejorar el sistema educativo.

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La nueva convocatoria incluye una manifestación en París, prevista para el mediodía, además de concentraciones en otras ciudades. Los estudiantes anticiparon que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener respuestas concretas.

Mientras tanto, el conflicto también genera preocupación entre las familias por la pérdida de días de clase y los bloqueos de establecimientos educativos.

Las movilizaciones de este martes serán la antesala de otra jornada de protestas prevista para el sábado, esta vez con una convocatoria más amplia contra el aumento del costo de vida en Francia.