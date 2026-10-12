La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía 2026 a Robert E. Hall y Michael Woodford, dos investigadores estadounidenses cuyos estudios contribuyeron al desarrollo de herramientas para comprender las fluctuaciones económicas y diseñar respuestas frente a las crisis.

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El reconocimiento destaca sus aportes a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Sus investigaciones vinculan las decisiones de hogares y empresas con el comportamiento general de la economía, y ayudan a evaluar los efectos de las políticas públicas.

Los modelos desarrollados por ambos especialistas permiten estudiar situaciones como una caída del consumo, una crisis energética o el paso de una etapa de crecimiento a una recesión. También ofrecen herramientas para analizar qué medidas monetarias y fiscales pueden aplicar las autoridades para sostener la actividad.

Quiénes son los investigadores premiados

Robert E. Hall, profesor de la Universidad de Stanford, desarrolló una extensa trayectoria dedicada al análisis del empleo, el consumo y el funcionamiento de los mercados. Sus trabajos contribuyeron a explicar cómo estos factores influyen en los ciclos económicos.

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Por su parte, Michael Woodford, profesor de la Universidad de Columbia, se especializa en política monetaria. Sus investigaciones permiten examinar cómo las decisiones de los bancos centrales repercuten sobre la inflación y la producción.

El comité destacó que sus aportes brindaron una base teórica para las herramientas utilizadas por bancos centrales y autoridades económicas de distintos países.

La distinción incluye 12 millones de coronas suecas, que serán repartidos en partes iguales entre los ganadores. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo.

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Un premio con un origen diferente

Aunque se lo conoce como Nobel de Economía, su nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

Fue creado en 1968 por el banco central sueco y se entregó por primera vez en 1969. No formaba parte de las categorías originales establecidas por Nobel, aunque comparte con ellas la fecha de entrega.

En 2025, el reconocimiento había sido para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por sus investigaciones sobre innovación y crecimiento económico. La edición de 2026 pone el foco en la estabilidad y en las herramientas disponibles para responder a las fluctuaciones de la economía.