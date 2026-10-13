El Papa León XIV fue intervenido con éxito en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo de su pulmón. Se prevé que la recuperación dure una semana y por el momento sigue en pie su visita a la Argentina prevista para el 8 de noviembre.

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El domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa anunció que sería sometido a una cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado.

Fuentes del Vaticano indicaron ayer que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó tras una revisión médica de rutina y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

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A raíz de la operación, León XIV canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a su hospitalización y a la intervención quirúrgica.

La suspensión obligó a reorganizar otros compromisos del Vaticano. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

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Además, la misa prevista para mañana en la plaza de San Pedro no será presidida por el pontífice. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

Este encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: León XIV pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para poder ofrecer sus propias reflexiones.

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