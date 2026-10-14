El Gobierno de Turquía intervino este miércoles la cadena de televisión Halk TV, uno de los principales medios opositores del país, mediante un operativo policial que provocó la interrupción de sus transmisiones en vivo y restringió el ingreso de los trabajadores a las instalaciones.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 6 de la mañana, hora local, cuando cientos de efectivos policiales rodearon la sede del canal en Estambul, interrumpieron el tránsito en las inmediaciones y suspendieron la emisión habitual de la señal.

Las autoridades dispusieron el nombramiento de un administrador estatal, conocido como kayyum, encargado de asumir el control de la empresa. Desde el propio medio denunciaron que sus empleados no podían ingresar al edificio y que las transmisiones habían sido detenidas.

Los periodistas continuaron transmitiendo por YouTube

Tras la intervención, el editor de Halk TV, Suat Toktaş, rechazó colaborar con el funcionario designado por las autoridades. Mientras tanto, la programación informativa fue reemplazada por repeticiones de contenidos relacionados con cocina y naturaleza.

Ante esta situación, los periodistas reorganizaron su trabajo y comenzaron a transmitir de manera conjunta a través de YouTube, con conexiones en vivo desde distintos sectores de Estambul, para mantener informada a la audiencia.

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La medida generó preocupación entre los trabajadores de prensa y organizaciones periodísticas, que advirtieron sobre las consecuencias de la intervención para la libertad de expresión y el acceso a la información.

La Justicia investiga presuntos hechos de corrupción

La Fiscalía de Estambul justificó la intervención a partir de una investigación por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con el propietario del canal, Cafer Mahiroğlu.

Según las autoridades judiciales, las irregularidades estarían vinculadas con licitaciones municipales realizadas en la ciudad de Esmirna a través de otra empresa del empresario.

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En el marco de la investigación, se emitieron órdenes de detención contra 17 personas, de las cuales 11 fueron arrestadas. Sin embargo, la Fiscalía no difundió las identidades de los detenidos.

La oposición denunció un ataque a la libertad de prensa

La intervención provocó un fuerte rechazo del principal espacio opositor, que calificó la decisión como “un error histórico” y cuestionó el accionar del Gobierno de Erdoğan.

El dirigente opositor Özgür Özel sostuvo que realizar operativos policiales durante la madrugada para intervenir un medio de comunicación constituye una práctica autoritaria.

Además, señaló que el procedimiento coincidió con la jornada en la que Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul encarcelado y referente opositor, debía presentar su defensa ante la Justicia.

Por su parte, la Asociación de Periodistas Contemporáneos de Turquía manifestó su preocupación y consideró que la suspensión de las emisiones representa una grave interferencia en la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a recibir información.

Un medio crítico del Gobierno turco

Fundada en 2005, Halk TV se consolidó como una de las principales señales televisivas críticas de la administración de Erdoğan.

Durante los últimos años, la cadena recibió distintas sanciones administrativas, multas y suspensiones temporales de programas, especialmente por declaraciones realizadas durante entrevistas que las autoridades consideraron inapropiadas.

La nueva intervención profundiza las tensiones entre el Gobierno turco y los medios opositores, en medio de un escenario político marcado por cuestionamientos sobre la libertad de expresión, la independencia periodística y el funcionamiento de las instituciones democráticas.