El papa León XIV envió este miércoles su primer mensaje público después de ser operado de un cáncer de pulmón y dejó una reflexión sobre el rol de la familia en la sociedad. “Sin familias fuertes, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene futuro”, expresó el pontífice en una homilía que fue leída por el cardenal Luis Antonio Tagle en el Vaticano.

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El mensaje se difundió en el marco de una celebración por los diez años de “Amoris Laetitia”, la exhortación apostólica publicada por el papa Francisco en 2016, que aborda el amor, el matrimonio y la vida familiar. León XIV no pudo participar presencialmente del encuentro porque permanece internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de una intervención quirúrgica.

La ausencia del pontífice no impidió que su reflexión estuviera presente en la ceremonia, que reunió a representantes de la Iglesia católica. El texto puso el foco en la importancia de fortalecer los vínculos familiares, acompañar a los matrimonios y promover la educación de los hijos.

En la homilía, León XIV retomó las enseñanzas de Francisco y destacó el valor de la familia como espacio fundamental para el desarrollo de las personas y la transmisión de valores.

El pontífice también hizo referencia al llamado “himno a la caridad” de san Pablo, un pasaje bíblico que ocupa un lugar central en Amoris laetitia y que propone el amor como fundamento de la vida matrimonial.

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Según el texto leído durante la celebración, el matrimonio cristiano representa una unión afectiva, espiritual y de entrega mutua. En esa línea, León XIV destacó la necesidad de construir relaciones basadas en el compromiso, la comprensión y el acompañamiento cotidiano.

El mensaje también puso el acento en la preparación de los jóvenes para el matrimonio y en la importancia de la educación en las virtudes. La familia, sostuvo el pontífice, constituye una primera escuela de afecto, donde los hijos aprenden a relacionarse con los demás y a desarrollar vínculos de cuidado y responsabilidad.

A diez años de la publicación del documento de Francisco, la celebración buscó recuperar sus principales enseñanzas y promover su aplicación en la vida pastoral. El mensaje de León XIV apuntó a la responsabilidad de acompañar a las familias, respaldar la educación de los hijos y fortalecer los vínculos afectivos.

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