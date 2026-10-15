Brasil aprobó una reforma laboral que reducirá la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin recorte salarial. La iniciativa contempla además un segundo día de descanso para los trabajadores.

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La implementación será progresiva: durante el primer año, la jornada bajará a 42 horas semanales y luego llegará a las 40. Según las estimaciones, el cambio beneficiará a unos 22 millones de trabajadores.

La reducción de la jornada laboral se convirtió en una de las principales banderas de las movilizaciones en respaldo al actual presidente, que busca fortalecer su posición electoral frente a su rival.

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro había cuestionado inicialmente la propuesta, a la que calificó de oportunista, y sectores de la bancada conservadora defendían que la duración de la jornada pudiera negociarse individualmente. Sin embargo, el candidato terminó votando a favor de la reforma.

Lula cuestionó el cambio de postura de su adversario y sostuvo que el respaldo respondía a intereses electorales.