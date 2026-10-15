El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva escribió una carta abierta a las familias evangélicas, un segmento social el cual cuenta con más porcentaje de apoyo a su adversario, Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta electoral del 25 de octubre.

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“He decidido escribirles con el corazón abierto”, escribió al comienzo de la carta.

El jefe de Estado, manifiesta en su escrito su “respeto absoluto” por las religiones y recalca que todas tienen en común “el compromiso de cuidar de las familias brasileñas”.

De esta manera, el líder progresista se dirige a un grupo social que representa a cerca de 27% de la población de Brasil. A su vez este segmento presenta más predisposición (un 66% del total) a votar por el senador de ultraderecha , Flávio Bolsonaro, de acuerdo a una reciente encuesta.

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En su carta, el candidato del Partido de los Trabajadores, manifestó que “si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios”, no habría llegado a estar disputando un cuarto mandato. Además, asegura que es “guiado por Él”, y que sigue luchando por las familias del país “con medidas concretas; no con discursos vacíos, como hacen otros”.

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En la misma línea, Lula resaltó diversas medidas de su Gobierno, que a su juicio benefician a las familias evangelistas, entre las que se destacan la prohibición de casas de apuestas en línea, las cuales "están destruyendo tantos hogares”, y además mencionó la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con dos días de descanso.

De aprobarse está medida, de acuerdo a lo que escribió Lula, permitiría a los evangélicos tener “más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración”.

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“Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús”.

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Es de mencionar que en los principales ejes que detalla en la carta se encuentran la protección de las mujeres, una política que luche contra el crimen organizado “mediante la inteligencia”, la defensa de la salud pública y la preservación de “la naturaleza creada por Dios”.

Por último, el mandatario destaca a la oración como método de reflexión y llama a los evangélicos a “pedir discernimiento a Dios para tomar su decisión en estas elecciones”.

“Acudan a las urnas con la conciencia libre y con la alianza renovada con nuestro amado Brasil”, concluye en su carta.