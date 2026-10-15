Desde el hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV retomó parte de sus actividades cotidianas. Según informó el Vaticano su recuperación avanza de acuerdo con lo previsto y los últimos controles médicos arrojaron resultados favorables.

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El nuevo parte médico indicó que una radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón intervenido. Además, los controles posoperatorios se mantuvieron dentro de los parámetros esperados, mientras el pontífice continúa con sesiones de fisioterapia y ejercicios de movilidad.

La información fue difundida por la oficina de prensa de la Santa Sede y respaldada por los médicos que participaron de su atención, Luigi Carbone, médico personal del Papa, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica del hospital.

El pronóstico definitivo dependerá de los resultados de los estudios pendientes y de la evolución de los próximos días. Mientras tanto, el equipo médico continúa supervisando su recuperación antes de definir los pasos a seguir.

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