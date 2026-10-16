La presencia de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta abrió el debate sobre una eventual respuesta europea. España desplegó unidades de su Armada, mientras que la Comisión Europea consideró que el episodio debe resolverse entre ambos países.

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El abogado especializado en derecho marítimo José María Lancho plantea que la cuestión también puede abordarse en el ámbito comunitario. Según su análisis, la Unión Europea dispone de mecanismos para revisar su relación política y económica con Marruecos, siempre que evalúe los hechos y determine la existencia de incumplimientos.

La respuesta naval española incluyó inicialmente el envío del buque Rayo. Posteriormente intervino la fragata Navarra, que reemplazó a la Santa María debido a una avería.

Los acuerdos bajo discusión

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Lancho señala que el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, vigente desde marzo de 2000, establece el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos como una base de la relación.

Desde su perspectiva, el episodio marítimo debe analizarse junto con otras actuaciones que atribuye a Rabat, como la presión migratoria y los cuestionamientos a la soberanía española sobre Ceuta. El especialista considera que ese conjunto de conductas podría justificar una revisión de los beneficios otorgados por el bloque.

Fondos y preferencias comerciales

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Entre las alternativas que menciona el abogado figuran revisar la asistencia financiera europea y las preferencias comerciales, así como evaluar medidas proporcionales ante eventuales incumplimientos de elementos esenciales de los acuerdos.

Se trata de posibilidades planteadas por el especialista, no de medidas anunciadas por la Unión Europea. Su aplicación requeriría una evaluación institucional y decisiones de las autoridades competentes.

Lancho sostiene, además, que una posición formal de España sería relevante para impulsar ese análisis. A su juicio, la falta de utilización de estos mecanismos responde a una definición política: “Es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”.