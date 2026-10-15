Nicolás Maduro, quien fue depuesto de su cargo como presidente de Venezuela a manos de Estados Unidos a principios de año en una operación digna de una película, se declaró no culpable, junto a su esposa, de nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos.

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Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Alvin Hellerstein, una semana después de que la Fiscalía los acusara de conspiración para cometer torturas. Donde se les extendió a ambos el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Al ser preguntado por el Juez, el exmandatario venezolano se declaró no culpable y aseguró que los cargos están basados en “falsas acusaciones y testimonio contra su persona”. Y relató que se trata de una “suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado”.

Por su parte, su esposa se limitó a declararse inocente y no culpable de los nuevos cargos. Y ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español.

Es de mencionar que esta aparición de ambos, fue de las pocas veces en las que se los escuchó, luego de ser capturados en Caracas y trasladados a Nueva York.

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El juez, aplazó el inicio hasta el 14 de junio de 2027, el cual estaba previsto para el 1 de junio. Y a su vez, no está prevista otra audiencia hasta diciembre. La última audiencia antes de que inicie el juicio tendrá lugar el próximo 7 de junio.

Por su parte, la defensa de ambos solicitó contar con más tiempo para poder preparar su respuesta a la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense.

Nicolás Maduro y Cilia Flores, están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, además de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, junto con posesión y conspiración para poseer armas destructoras y por último conspiración para cometer torturas.

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