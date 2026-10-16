Un hecho insólito tuvo como protagonista a la dueña de una pastelería en Porto Alegre, Brasil. El local fue clausurado debido a graves fallas en la higiene del mismo, y todo comenzó luego de que una clienta denunció la aparición de una rata muerta en el interior de una torta que compró en el establecimiento.

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La investigación policial determinó que el roedor había sido horneado junto a la preparación. Según la comisaria brasileña, Milena Cimiolli, el cuerpo del roedor estaba cubierto de masa, lo que indicaba que este cayó en la preparación antes de que ingresara al horno.

“Todo el cuerpo del roedor está con pedazos del pastel pegados y ni siquiera es posible ver su interior”, detalló.

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El episodio ocurrió en una sucursal de la cadena Casa de Bolos en la zona sur de la capital del estado de Río Grande Do Sul. En la inspección que realizaron, las autoridades detectaron heces y orina de roedores, productos con fecha de vencimiento expiada y condiciones de higiene deficientes.

"Encontramos orina de rata, productos caducados y pésimas condiciones del lugar en sí: las rejillas estaban oxidadas, los productos tenían moho, así que fue bastante impactante”, describió.

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Los procedimientos se extendieron a otra sucursal de la cadena en el centro de la cuidad, donde también se encontraron irregularidades.

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La propietaria, Amanda Borges Lopes Schenk de 41 años, fue detenida por delito contra las relaciones de consumo al vender un producto no apto para el consumo humano.

Sin embargo, recuperó la libertad tras una audiencia de custodia, bajo la condición de adecuar el local a las normas de higiene sanitaria.

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Los abogados de esta, aseguraron en un comunicado que el caso está siendo tratado con la máxima seriedad y que el local cuenta desde hace 11 años con servicios de control de plagas, sin incidentes previos.

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Los mismos afirmaron que se está realizando una auditoría interna para esclarecer lo ocurrido y no descartaron la posibilidad de un sabotaje por parte de algún empleado insatisfecho, aunque dejaron en claro que la hipótesis será investigada sin prejuzgar.

La defensa remarcó el compromiso del local con la calidad, la higiene y la seguridad alimentaria , y aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y corregir cualquier falla detectada.