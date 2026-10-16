El papa León XIV presenta una evolución favorable luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un adenocarcinoma pulmonar. En el cuarto día de internación en el hospital Gemelli de Roma, nuevos estudios médicos confirmaron una “mejoría constante” de su estado general, según informó este viernes el Vaticano.

Ads

El parte médico detalló que el pontífice, de 71 años, se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, cuyos resultados permitieron constatar avances en su recuperación posoperatoria. Además, los profesionales que siguen su evolución señalaron que el Papa recuperó la autonomía para desarrollar sus actividades cotidianas habituales, un indicador favorable en el proceso de recuperación tras la cirugía.

Como parte de su recuperación, León XIV también volvió a celebrar misa en una capilla improvisada dentro del hospital Gemelli, donde permanece alojado.

La Santa Sede difundió las primeras imágenes del pontífice después de la cirugía. En ellas se lo observa de pie frente al altar, vestido con ornamentos litúrgicos verdes y acompañado por personal sanitario y miembros de la Gendarmería vaticana.

Durante la celebración, el Papa agradeció a quienes lo atienden por el trabajo cotidiano y por los cuidados que recibió durante su internación. La actividad representó una señal alentadora de su evolución y de su capacidad para retomar algunas de sus responsabilidades religiosas.

Ads

Aunque los últimos estudios confirmaron una evolución favorable, todavía quedan aspectos médicos por evaluar. Los resultados de los análisis del tejido extraído durante la operación y de los ganglios linfáticos serán importantes para determinar las características de la enfermedad y establecer si necesita tratamientos adicionales.

La evolución de León XIV es seguida de cerca por la comunidad católica internacional, mientras el Vaticano continúa difundiendo información sobre su estado de salud. Por ahora, el último parte médico ofrece señales positivas, aunque la recuperación y las decisiones sobre su tratamiento seguirán dependiendo de los controles clínicos.

Ads