Ucrania comenzó a probar un dron aéreo diseñado para trasladar soldados heridos desde zonas de difícil acceso. Se trata del StarGate, desarrollado por la empresa de tecnología de defensa SkyFall, que busca reducir los tiempos de evacuación y la exposición de los equipos de rescate.

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El dispositivo fue desarrollado durante el último año y esta semana pasó a ser evaluado por una brigada de combate. Aunque ya realizó demostraciones, su eficacia y seguridad en el frente todavía deben comprobarse.

Una camilla que se traslada por aire

El StarGate cuenta con seis hélices y un módulo de evacuación construido alrededor de una camilla. Según SkyFall, puede transportar una carga de hasta 150 kilogramos, suficiente para llevar a un soldado con chaleco antibalas y equipo.

La compañía informa que tiene una velocidad de crucero de 65 kilómetros por hora, puede alcanzar los 105 kilómetros por hora y requiere unos 10 minutos de preparación antes del despegue. Su alcance informado es de 15 kilómetros en un solo sentido.

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La iniciativa surgió a partir del pedido de un comandante militar que buscaba una alternativa para rescatar heridos en posiciones donde el ingreso de vehículos o personal resulta especialmente peligroso.

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El desafío de llegar a tiempo

En algunos sectores del frente, las amenazas de drones y artillería dificultan las evacuaciones. Los vehículos terrestres no tripulados también enfrentan obstáculos como barro, cráteres, caminos destruidos, minas y ríos.

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El traslado aéreo busca superar parte de esas dificultades y acortar recorridos que por tierra pueden demandar horas. Sin embargo, transportar a una persona herida exige comprobar la fiabilidad del sistema ante ataques, interferencias y posibles fallas.

Cómo enfrenta las interferencias

De acuerdo con el fabricante, el dron combina dos canales de comunicación, Starlink y L-Link, con funciones de inteligencia artificial que asisten la navegación cuando no hay señal GPS o existen interferencias.

Aunque se controla manualmente, SkyFall sostiene que puede establecer una ruta de regreso a una zona segura si pierde completamente la comunicación. También incorpora cámaras térmicas para operaciones nocturnas y está diseñado para funcionar con lluvia y nieve.

La empresa afirma haber realizado pruebas de vuelo tras la pérdida de uno de sus brazos, pero no presentó datos que permitan establecer su resistencia en condiciones reales de combate.

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Una tecnología todavía en evaluación

El costo estimado parte de los 50.000 dólares por sistema, según su configuración. La compañía se propone alcanzar una producción de hasta 1.000 unidades mensuales hacia finales de 2026, una meta que aún debe concretarse.

Desde la unidad que lo está probando señalaron que necesitan al menos un mes de experiencia para contar con estadísticas significativas sobre sus resultados. Por ahora, el StarGate representa una nueva alternativa de evacuación cuya utilidad deberá medirse en el terreno.