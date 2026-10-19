Un grupo de estudiantes bloqueó este lunes 19 de octubre el acceso al Museo del Louvre, en París, como parte de las movilizaciones que se desarrollan en Francia contra las políticas económicas del Gobierno. La protesta impidió que la institución abriera sus puertas con normalidad a las 9 de la mañana.

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Ante la situación, las autoridades del museo anunciaron su cierre temporal y comunicaron a los visitantes que no podrían ingresar al establecimiento debido a la manifestación estudiantil. La medida afectó a numerosos turistas que se encontraban en las inmediaciones de la emblemática pirámide de cristal.

Los manifestantes explicaron que la decisión de bloquear el ingreso responde a varias semanas de reclamos por los recortes presupuestarios, la eliminación de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. Además, cuestionaron la actuación de las fuerzas de seguridad durante las recientes movilizaciones.

El Gobierno reconoció que perdió el control de las protestas

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La manifestación frente al Louvre se produjo después de un fin de semana marcado por violentos disturbios, saqueos y enfrentamientos con la Policía en distintas ciudades francesas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que las fuerzas de seguridad perdieron el control de la situación en algunas grandes ciudades durante las protestas del sábado. Según explicó, la cantidad de efectivos desplegados resultó insuficiente frente a la magnitud de los incidentes.

Tras los hechos, Nuñez presentó su renuncia, aunque el presidente Emmanuel Macron decidió rechazarla y mantenerlo al frente del Ministerio del Interior.

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Los disturbios también provocaron importantes pérdidas económicas. Según estimaciones de las Cámaras de Comercio e Industria, más de 2.000 establecimientos comerciales podrían haber resultado afectados, con daños que alcanzarían cientos de millones de euros.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció deficiencias en la respuesta estatal y cuestionó la capacidad de los servicios de inteligencia para anticipar los episodios de violencia.

En este contexto, las movilizaciones estudiantiles continúan extendiéndose por Francia, mientras el Gobierno analiza nuevas medidas de seguridad y asistencia para los comerciantes perjudicados.