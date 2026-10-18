León XIV reapareció públicamente este domingo desde el balcón del Palacio Apostólico, donde encabezó el Ángelus por primera vez desde la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Miles de fieles lo recibieron con una ovación en la Plaza de San Pedro.

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“Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó el pontífice. También agradeció al personal médico del Hospital Gemelli, donde fue intervenido, y destacó que la experiencia le permitió comprender de cerca a quienes atraviesan una enfermedad.

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El cirujano Stefano Margaritora aseguró que la recuperación evoluciona según lo previsto y que no existen impedimentos clínicos para realizar un viaje largo en avión dentro de las próximas semanas. Según estimó, el Papa podría estar plenamente recuperado en unos diez días.

En tanto, el Vaticano confirmó que continúan los preparativos para la gira sudamericana de León XIV, que contempla visitas a Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice no hizo referencias al viaje durante su mensaje.

Fuente: TN

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