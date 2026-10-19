Francia atraviesa una nueva escalada de tensión social y política. Tras un fin de semana de violentos enfrentamientos, saqueos y destrozos en París y otras ciudades del país, el Gobierno anunció la implementación de toques de queda parciales para intentar contener los disturbios y restablecer el orden público.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que solicitó a los prefectos (representantes del Gobierno en los distintos departamentos) que establezcan restricciones nocturnas en zonas específicas. La medida comenzará a aplicarse desde esta noche, aunque las autoridades todavía deben definir qué localidades estarán alcanzadas y cuáles serán sus horarios.

Lecornu descartó, por el momento, declarar el estado de emergencia y consideró que los toques de queda localizados resultan una respuesta más adecuada frente a la situación. En ese sentido, aclaró que no se impondrá una restricción generalizada para toda la ciudad de París.

La decisión llega después de dos jornadas consecutivas de violencia, con grupos que protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, levantaron barricadas y saquearon comercios. Los episodios también se extendieron a otras ciudades francesas, donde se registraron importantes daños materiales.

Los disturbios se produjeron en el marco de una serie de movilizaciones contra el aumento del costo de vida, el deterioro de las condiciones educativas y las dificultades económicas que atraviesa una parte de la población.

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Durante el fin de semana, las manifestaciones derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país. En París, grupos de jóvenes atacaron locales comerciales y rompieron escaparates, mientras la Policía desplegó unidades especializadas para intervenir en los enfrentamientos.

Los incidentes también alcanzaron edificios públicos y comercios de otras localidades. En Limoges, por ejemplo, el edificio histórico del Ayuntamiento sufrió graves daños a raíz de un incendio, mientras que en distintas ciudades se reportaron saqueos y destrozos.

La magnitud de los episodios encendió las alarmas del Gobierno y abrió una nueva discusión sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad para anticipar y contener este tipo de situaciones.

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En Marsella, las autoridades prohibieron las manifestaciones durante una franja horaria de este lunes. En tanto, la localidad de Denain, ubicada cerca de la frontera con Bélgica, ya había dispuesto restricciones nocturnas.

Según informó la agencia Reuters, las protestas del sábado dejaron un manifestante muerto, cientos de agentes heridos y miles de detenciones en todo el país. Las cifras oficiales difundidas durante las jornadas reflejaron la dimensión de una crisis que excede a la capital francesa.

Macron rechazó la renuncia del ministro del interior Laurent Nuñez y le pidió que continúe al frente de la cartera y que implemente nuevos métodos de intervención policial para evitar que se repitan los episodios de violencia. Desde el Elíseo señalaron que mantener la conducción de las fuerzas de seguridad resulta fundamental en el actual contexto de tensión.

El desafío para el Ejecutivo será contener los hechos de violencia sin profundizar el conflicto social que atraviesa el país. Los toques de queda aparecen como una primera respuesta para limitar la circulación y evitar nuevos saqueos, pero también exponen la gravedad de una situación que ya derivó en cuestionamientos a la conducción política y policial.

Con las restricciones a punto de entrar en vigor y las autoridades locales encargadas de definir su alcance, Francia enfrenta horas decisivas.